تشارنوغورسكي: عقوبات الغرب تضر بأوروبا أكثر من ضررها بروسيا

براتيسلافا-سانا

أكد رئيس الحكومة السلوفاكية السابق يان تشارنوغورسكي أن العقوبات الغربية التي تفرض على روسيا فاقدة للمعنى وتضر بالأوروبيين أكثر من ضررها بموسكو.

وأضاف تشارنوغورسكي في حديث لقناة اينفوينا السلوفاكية أن هذه العقوبات لا تمتلك أي فرصة للنجاح موضحاً أن روسيا دولة كبيرة ولديها الأسواق التي تستطيع تصدير منتجاتها اليها كما أنها ليست الوحيدة في مواجهتها للعقوبات حيث تقف إلى جانبها الصين والهند وجنوب أفريقيا والكثير من الدول.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تريد استمرار هيمنتها على العالم مشدداً على ضرورة تغيير الوضع الحالي في العالم لصالح النظام متعدد الأقطاب الذي لا تستطيع فيه واشنطن إملاء إرادتها حتى على الاتحاد الأوروبي كما يجري الآن.

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