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وزير الخارجية الصيني: التوحيد الكامل للصين وتايوان حتمية تاريخية

2022-08-03

 بكين-سانا

جدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي التأكيد على أن تايوان جزء من الصين وأن التوحيد الكامل للجانبين يمثل حتمية تاريخية.

ونقلت وكالة تاس عن وانغ قوله اليوم تعليقاً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان إن “الصين لن تترك مجالاً لعمل القوى الداعية لاستقلال تايوان” مشدداً على أن كل الجهود التي تدعم بها الولايات المتحدة ما يسمى “استقلال الجزيرة” ستتكلل بالفشل.

وأوضح وانغ أن الولايات المتحدة تحولت إلى “المدمر الرئيسي” للسلام والاستقرار في مضيق تايوان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وهذا يثبت مرة أخرى أن بعض السياسيين الأمريكيين يقومون بتخريب العلاقات الصينية الأمريكية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية استدعت أمس السفير الأمريكي لدى بكين بيكولاس بيرنز لتسليمه مذكرة احتجاج على زيارة بيلوسي لتايوان.

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