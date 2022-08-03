الصين تجدد الإنذار الأصفر تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة

بكين-سانا

جدد المركز الصيني الوطني للأرصاد الجوية اليوم الإنذار الأصفر تحذيراً من ارتفاع درجات الحرارة مع استمرار موجة الحر الشديدة في العديد من مناطق البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المركز قوله إنه من المتوقع أن تشهد أجزاء من شنشي وخنان وهوبي وآنهوي وجيانغسو وشانغهاي وتشجيانغ وفوجيان وجيانغشي وهونان وقويتشو وتشونغتشينغ وسيتشوان وقوانغدونغ وقوانغشي وخبي وتيانجين درجات حرارة تزيد على 35 درجة مئوية بينما قد تتجاوز درجات الحرارة في أجزاء من تشونغتشينغ 40 درجة مئوية.

ودعا المركز المواطنين إلى تجنب الأنشطة الخارجية واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للعمال المعرضين لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة.

ويوجد في الصين نظام تحذير من أربعة مستويات مرمزة بالألوان حيث يمثل اللون الأحمر أشد الأحوال الجوية قسوة يليه البرتقالي ثم الأصفر فالأزرق.

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