بكين: على واشنطن سحب كل أسلحتها النووية من أوروبا

بكين-سانا

أكدت وزارة الخارجية الصينية التزام بكين بمبدأ عدم المبادرة لاستخدام الأسلحة النووية رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان رغم التحذيرات الصينية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن فو تسونغ رئيس قسم الحد من التسلح بوزارة الخارجية الصينية قوله في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية التابع للأمم المتحدة: “إن الصين لن تكون في أي ظرف من الظروف أول من يستخدم الأسلحة النووية وإنها متمسكة بالحفاظ على مخزونها من هذه الأسلحة عند الحد الأدنى لضمان حماية أمنها القومي”.

مؤكداً أن الصين لا تنافس الدول الأخرى بالقدرات في هذا المجال.

وطالب تسونغ الولايات المتحدة بسحب جميع أسلحتها النووية من أوروبا وعدم نشرها في مناطق أخرى من العالم.

وكانت الصين أدانت بشدة اليوم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان وأكدت أنها انتهاك خطير لمبدأ (صين واحدة) وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

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