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روسيا تختبر أقمارها المخصصة لتغطية شبكات الانترنت

2022-08-02

موسكو-سانا

أعلنت مؤسسة روس كوسموس الفضائية الروسية أن خبراءها باشروا بتجميع واختبار معدات أول قمر من المنظومة الروسية الجديدة التي ستعمل على تغطية الأرض بشبكات الإنترنت عالية السرعة.

وجاء في بيان أصدرته المؤسسة ونقلته وسائل إعلام روسية “بدأ الخبراء في شركة ريشيتنيوف التابعة لمؤسستنا بتجميع واختبار قمر (سكيل دي) المخصص لتأمين شبكات الإنترنت عريضة النطاق والذي سيكون أول قمر في منظومة سفير الروسية”.

وأضاف البيان “من المفترض أن يكمل الخبراء عملهم في تجميع واختبار القمر حتى نهاية شهر أيلول المقبل وبعدها سيتم نقله إلى قاعدة فوستوتشني الفضائية الروسية وسيطلق مع مجموعة من أقمار (غونيتس ام) إلى مدارات الأرض نهاية تشرين الأول القادم”.

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