جنرال أمريكي: واشنطن غير قادرة على الحرب مع الصين

واشنطن-سانا

قال العقيد الأمريكي المتقاعد دوغلاس ماكغريغور: إن واشنطن غير قادرة على الحرب مع الصين التي تستفزها كما استفزت روسيا في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء نوفوستي الروسية عن دوغلاس قوله في تصريح خاص: “إن إدارة جو بايدن غبية وسياساتها تجاه تايوان متهورة وخطيرة وإذا اعتبر الصينيون أننا نقوم بعسكرة تايوان لاستخدامها بمثابة قاعدة ضدهم فإنهم سيهاجمون بكل تأكيد ونحن لن نكون قادرين على وقف ذلك” مؤكداً أن الولايات المتحدة غير مستعدة للحرب مع الصين بأي شكل من الأشكال.

وأشار الجنرال الأمريكي المتقاعد إلى أنه لا توجد لدى واشنطن بنية تحتية لوجستية في الجزء الغربي من المحيط الهادئ لخوض مثل هذه الحرب.

وخلص إلى القول: نحن نستفز الصين بشكل غير مسؤول مثلما كنا نستفز الروس في أوكرانيا ونتجاهل تحذيرات الصين مثلما تجاهلنا تحذيرات الحكومة الروسية.

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