أنشطة رياضية وعروض مسرحية وفنية خلال أيام مهرجان الدلبة العاشر للثقافة والفنون

طرطوس-سانا

حفلت أيام مهرجان الدلبة العاشر للثقافة والفنون الذي تنظمه وزارة الثقافة بباقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي احتضنتها بلدة مشتى الحلو وحصن سليمان (بيت خيخي) وحظيت بحضور ومشاركة واسعة من أبنائها.

فعاليات اليوم الرابع تضمنت تنفيذ لوحتي غرافيك حسب الفنان التشكيلي ابراهيم الشيخ حسين موضحاً أن اللوحة الأولى بتقنية الشمع والحبر بعنوان (إلهات سوريات) حيث ستظهر اللوحة في نهاية المهرجان بعد وضع الحبر عليها والثانية لوحة تشكيلية مؤلفة من مجموعة لوحات تفاعلية قياس صغير من أحرف كلمة (سوريات).

وأوضحت المغتربة رنيم حلو أنها تأتي كل عام إلى البلدة للمشاركة بفعاليات مهرجان الدلبة حيث تشرف العام الحالي وتلعب في دوري طاولة الزهر ومثلها المغترب كمال حلال الذي أشار إلى أن الدوري مستمر ليومين وقد شارك 16 شخصاً تأهل منهم 8 للنهائي الذي سيقام يوم غد.

وعن اختيار موقع حصن سليمان لإقامة بعض فعاليات المهرجان ذكر منظم الفعالية المهندس زين ديوب أن الغاية تسليط الضوء على الموقع لأهميته التاريخية والأثرية إلى جانب تشجيع القيام بالمبادرات والأنشطة الترفيهية والثقافية.

المدرب محمد عبد الله أشار إلى أنه شارك 28 من أطفال ويافعين في تقديم عروض رياضية راقصة وجمباز.

واختتمت الفعالية بأمسية موسيقية قدمتها فرقة مواهب حيث لفت نضال حسن قائد الفرقة إلى أنها المشاركة الأولى لهم ضمن فعاليات مهرجان الدلبة العاشر وقد قدمت للجمهور باقة من الأغاني المتنوعة وبمشاركة 16 من أعضائها.

وكانت الفعاليات أيضاً شهدت يوم أمس بحسب المشرف العام على الملتقى وائل صباغ إحياء ورشة فنية (أسطورة اختطاف أوروبا) إلى جانب انطلاق دوري الشطرنج في حين تضمنت الفعاليات المسائية ماراتون من الأعمار كافة إضافة لإحياء أمسية موسيقية غنائية قدمتها فرقة سول باند.

النحاتان يامن يوسف وربى الكنج المشاركان بفعالية (أسطورة اختطاف أوروبا) أوضحا أنها عبارة عن ورشة إعادة تدوير الورق والأسلاك المعدنية والغري لتشكيل مجسم كبير سيزين به المسرح وساحة الدلبة.

وأوضحت مرام حرش مشرفة على دوري الشطرنج أن الدوري تم بمشاركة 30 طفلاً ويافعاً تم تأهيلهم لهذا لدوري.

وعن الماراثون الذي انطلق من منتجع مشتى الحلو باتجاه شجرة الدلبة أشار جورج متري رئيس النادي الرياضي بمشتى الحلو إلى أن المارثون حظي باهتمام المجتمع المحلي لدوره بنشر الفرح والسعادة بين الأهالي وخاصة الأطفال.

وقدمت فرقة سول باند حفلة موسيقية تحدث عنها المغني جورج اسيو قائلاً: “إنها تضمنت غناء مجموعة من الأغاني الطربية والحديثة” لافتاً إلى الأجواء الحماسية التي شهدها الحفل.

هيبه سليمان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency