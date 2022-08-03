الأمم المتحدة: حكومة الصين الشعبية هي الممثل الوحيد للصين

نيويورك-سانا

أكدت الأمم المتحدة أن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي “الممثل الشرعي الوحيد للصين”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قوله خلال مؤتمر صحفي اليوم: إن “الأمم المتحدة ملتزمة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم(2758) بشأن الصين والذي صدر عام 1971 وينص على الاعتراف بحكومة جمهورية الصين الشعبية الممثل الشرعي الوحيد للصين في الأمم المتحدة وهي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي”.

وكانت الصين أدانت بشدة زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الصين الواحدة وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة حيث اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يى أنه من المخجل أن تخلف الولايات المتحدة وعدها بشأن قضية تايوان الأمر الذى لن يؤدي إلا إلى إفلاس مصداقيتها الوطنية مشدداً على أن مبدأ (الصين الواحدة) هو التوافق الذى أجمع عليه المجتمع الدولي.

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