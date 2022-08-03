حل مجلس النواب الكويتي

الكويت-سانا

أعلن في الكويت اليوم عن حل مجلس الأمة الكويتي والاستعانة بولي العهد مشعل الأحمد الصباح لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن حل البرلمان يأتي تصحيحاً للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب المصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر.

واستند المرسوم إلى المادة 107 من الدستور الكويتي وإلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ الـ 15 من تشرين الثاني لعام 2021 القاضي بالاستعانة بولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية.

وتنص المادة 107 من الدستور الكويتي على أنه للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.

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