هبوط عقود الغاز الأمريكية الآجلة

نيويورك-سانا

هبطت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة إلى أدنى مستوى في أسبوعين اليوم بفعل توقعات انخفاض الطلب على مدار الأسبوعين القادمين بأكثر مما كان متوقعا في السابق.

وذكرت رويترز أن عقود الغاز لأقرب استحقاق أنها جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 5.77 سنتات أو 7 بالمئة لتسجل عند التسوية 7.706 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية وهو أدنى مستوى لها منذ الـ 19 من تموز وهذا أكبر انخفاض ليوم واحد من حيث النسبة المئوية منذ أواخر حزيران عندما هبط العقد نحو 17 بالمئة.

ويتم تداول الغاز حول 62 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا وعند 45 دولاراً في آسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency