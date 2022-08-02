الأمم المتحدة تعلن تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين

صنعاء-سانا

أعلنت الأمم المتحدة اليوم التوافق على تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين وفقاً للشروط نفسها.

وقال ممثل المنظمة الدولية إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان نقله موقع المسيرة: إنه “سيكثف جهوده للتوصل إلى اتفاق على آلية صرف المرتبات بشكل منتظم” لافتاً إلى أن مقترح الهدنة الموسع سيتيح المجال أمام فتح الطرق وتسيير المزيد من وجهات السفر إلى مطار صنعاء وتوفير الوقود وانتظام تدفقه عبر ميناء الحديدة.

وأكد أنه سيكثف انخراطه مع الأطراف لضمان التنفيذ الكامل للهدنة بما في ذلك العدد الكامل للرحلات الجوية وانتظامها إلى الوجهات المتفق عليها وكذلك عدد سفن الوقود.

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