موسكو: زيارة بيلوسي لتايوان استفزاز سافر

موسكو-سانا

قالت وزارة الخارجية الروسية: إن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان تشكل “استفزازاً سافراً يأتي في سياق النهج العدواني الأمريكي ضد الصين”.

وشددت الخارجية الروسية في بيان اليوم على أن من حق الجانب الصيني أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية سيادته ووحدة الأراضي في ما يخص قضية تايوان معتبرة أن العلاقات بين الجانبين على مضيق تايوان شأن داخلي للصين.

وأكدت الخارجية أن “موقف روسيا المبدئي يبقى دون تغيير وينطلق من أن هناك صيناً واحدة وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأسرها وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين”.

وذكرت الخارجية الروسية بأن الجانب الروسي جدد التأكيد على التمسك بمبدأ الصين الواحدة وعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال في الإعلان المشترك الروسي الصيني الصادر في ختام القمة الروسية الصينية في بكين في شباط الماضي.

ودعت الخارجية الروسية في ختام بيانها واشنطن إلى الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض استقرار المنطقة والأمن الدولي والاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد الذي لا مكان فيه للهيمنة الأمريكية.

وكانت الصين أدانت بشدة زيارة بيلوسي لتايوان مؤكدة أنها تشكل انتهاكاً خطيراً لمبدأ الصين الواحدة وتقوض السلام والاستقرار في المنطقة.

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