بكين: الولايات المتحدة هي أكبر مدمر للسلام في العالم

بكين-سانا

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي أنه من المخجل أن تخلف الولايات المتحدة وعدها بشأن قضية تايوان الأمر الذي لن يؤدي إلا إلى إفلاس مصداقيتها الوطنية مشدداً على أن مبدأ “الصين الواحدة” هو التوافق الذي أجمع عليه المجتمع الدولي.

ونقلت وكالة شينخوا عن وانغ قوله خلال مؤتمر صحفي عقب حضوره اجتماعاً لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون: أن “بعض السياسيين الأمريكيين لا يهتمون إلا بمصالحهم الذاتية ويلعبون بالنار في قضية تايوان ويجعلون أنفسهم أعداءاً لـ 1.4 مليار صيني ولن ينتهي بهم لأمر بالتأكيد إلى مكان جيد”.

وأضاف وانغ: إن “أفعال البلطجة التي تمارسها واشنطن قد تم الكشف عنها للعالم وجعلت الشعوب في جميع الدول ترى بشكل واضح أن الولايات المتحدة هي أكبر مدمر للسلام”.

وأشار وانغ إلى أن “البعض في الولايات المتحدة يتحدون باستمرار سيادة الصين بشأن قضية تايوان ويعملون على الإخلال بسياسة الصين الواحدة بل ويثيرون الاضطرابات في مضيق تايوان بشكل متعمد” مؤكداً أن “الشعب الصيني لن يقبل بذلك أبداً كما أن المجتمع الدولي يحتقر مثل هذا الاستفزاز الذي لا أساس له”.

وشدد وانغ على أن مبدأ “الصين الواحدة” هو التوافق الذي أجمع عليه المجتمع الدولي والأساس السياسي للتبادلات الصينية مع الدول الأخرى وجوهر المصالح الأساسية للصين والخط الأحمر والخط الفاصل الذي لا يمكن تجاوزه.

وأكد الوزير الصيني أن “قادة جميع الدول أوضحوا التزامهم بشدة بسياسة الصين الواحدة وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين ومعارضتهم التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بقضية تايوان” معتبراً أن هذا يظهر مجدداً أن مبدأ الصين الواحدة هو ما يريده المجتمع الدولي وأن الالتزام بهذا المبدأ اتجاه عام يجب اتباعه.

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