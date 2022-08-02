وزارة الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح للصين.. على واشنطن التخلي عن الأعمال التي تقوض الاستقرار في المنطقة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كاتب سلوفاكي: واشنطن تنهب النفط والحبوب من سورية
2022-08-02
بمشاركة نحو 80 رجل وسيدة أعمال… إطلاق مجلس الأعمال السوري الجزائري
2022-08-02
الخارجية: سورية لا تعترف إلا بصين واحدة
2022-08-02
بمناسبة عيد الجيش.. فعالية رياضية لطلبة سورية في مصر
2022-08-01
فعاليتان مصرية ولبنانية: الجيش العربي السوري فخر الأمة العربية
2022-08-01
لجنة دعم الشعب الفلسطيني تجدد رفضها لمشاريع الاستسلام والتطبيع
2022-08-01
الجالية السورية في روسيا والدول المستقلة: الجيش العربي السوري عقائدي مؤمن بوطنه
2022-08-01
محليات
طقس الأربعاء.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية
2022-08-02
مذكرة تفاهم بين جامعة دمشق ومؤسسة الإسكان العسكرية لإقامة مركز للأبحاث والدراسات والتطوير الهندسي
2022-08-02
بازار (من إيدن أحلى) بالكورنيش البحري في طرطوس
2022-08-02
انطلاق مبادرة (أول جار) وجلسات حوارية في الجامعات للتعريف بقانون وانتخابات الإدارة المحلية
2022-08-02
وفاة شخص جراء حادث سير بريف حمص الغربي
2022-08-02
توصيات مؤتمر نيروبي الدولي للسكان والتنمية بورشة عمل في دمشق
2022-08-02
لتمكينهم إعلامياً.. جلسات تدريبية للصحفيين الشباب العاملين في فروع اتحاد الفلاحين بالمحافظات
2022-08-02
رياضة
رامسي ينضم إلى نيس الفرنسي
2022-08-02
روما يجدد عقد مانشيني حتى عام 2027
2022-08-02
في ختام بطولة الجيش السابعة لقفز الحواجز .. آية حمشو بطلة للجائزة الكبرى
2022-08-01
الإسبانية موغوروزا تنسحب من بطولة سان خوسيه للتنس
2022-08-01
تعادل تشرين مع الوحدة والوثبة مع الفتوة في ذهاب ربع نهائي كأس الجمهورية
2022-08-01
خيتافي يعلن ضم بورخا من ريال مدريد
2022-08-01
تحضيرات متواصلة لبطولة كأس الصحفيين لكرة القدم بمشاركة 6 فرق محلية
2022-08-01
اقتصاد
مصادرة أكثر من 12 طناً من القمح المخبأ بهدف الإتجار بها في دير الزور
2022-08-02
بتكلفة تقديرية 24 مليار ليرة.. منح إجازة استثمار لمشروع سياحي بريف دمشق
2022-08-02
بمشاركة نحو 80 رجل وسيدة أعمال… إطلاق مجلس الأعمال السوري الجزائري
2022-08-02
الشؤون الصحية بدمشق: تنظيم 838 ضبطاً وإغلاق 32 محلاً ومطعماً خلال تموز الماضي
2022-08-02
أكساد والمنتدى الزراعي العربي تبحثان علاقات التعاون وسبل تطويرها
2022-08-02
دراسة أميركية: أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا تتجه إلى مزيد من التفاقم
2022-08-02
غربلة بذار القمح في السويداء لتأمين احتياجات الخطة الزراعية
2022-08-02
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