SCS-NET
الشريط الأخباري

وزارة الخارجية الروسية: زيارة بيلوسي إلى تايوان استفزاز صريح للصين.. على واشنطن التخلي عن الأعمال التي تقوض الاستقرار في المنطقة

2022-08-02

انظر ايضاً

الفرقة الوطنية السورية للموسيقا العربية تحتفي بعيد الجيش بدار الأسد

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved