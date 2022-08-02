قلعة يحمور صرح أثري شاهد على حضارة سورية

طرطوس-سانا

تتوسط قلعة يحمور أو القصر الأحمر بيوت قرية يحمور كشاهد حي على عراقة الإرث الحضاري الثقافي السوري العظيم.

وتبعد مسافة 12 كم عن مركز مدينة طرطوس باتجاه الجنوب الشرقي تتبع لناحية خربة المعزة ويمكن الوصول إليها عن طريق صافيتا طرطوس عند مفرق قرية الزرقات باتجاه قرية يحمور.

ويعود تاريخ القلعة حسب المهندس مروان حسن مدير آثار طرطوس إلى القرن الثاني عشر الميلادي وعرفت بهذا الاسم نسبة للحجارة الرملية الحمراء التي بنيت بها كما ويعتقد أنها سميت قديماً يغمور نسبة للأمير الفينيقي يغمور مشيراً إلى أنه وجد فيها قطع أثرية ونوى وشظايا وفؤوس صوانية ذات وجهين مما يدل أنها كانت مأهولة منذ العصور القديمة.

نجوى العلي

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency