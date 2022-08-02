الجيش الصيني سيختبر صواريخ قرب تايوان رداً على زيارة بيلوسي

بكين-سانا

أعلن الجيش الصيني اليوم عزمه إجراء تجارب صاروخية ومناورات بالذخيرة الحية في عملياته العسكرية قرب تايوان رداً على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم جيش التحرير الشعبي الصيني شي يي في تصريح نقلته وكالة نوفوستي: إن “هذه الإجراءات هي ردع عادل للتصعيد الكبير الأخير للإجراءات الأمريكية السلبية بشأن قضية تايوان وتحذير جاد للقوى المؤيدة لانفصالها” مشيراً إلى أن “هذه الإجراءات رد على زيارة بيلوسي لتايوان”.

وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت في وقت سابق اليوم عن إطلاق مناورات عسكرية بدءاً من يوم الخميس وحتى يوم الأحد المقبلين في ست مناطق بحرية تحيط بجزيرة تايوان.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency