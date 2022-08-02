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إحداث مدينة ضاحية الأسد بحرستا

2022-08-02

ريف دمشق-سانا

أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف قراراً يقضي بإحداث مدينة ضاحية الأسد بحرستا في محافظة ريف دمشق.

وأشار القرار الذي تلقت سانا نسخة منه إلى أن الضاحية أحدثت بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 20 للعام 2017 وتعديلاته وعلى أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم رقم 107 للعام 2011 وتعديلاته وعلى المرسوم 208 للعام 2021 واقتراح الوزير بالقرار رقم 2795.

وبموجب القرار تقوم محافظة ريف دمشق بإعداد إضبارة تعين الحدود الإدارية للضاحية.

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