شويغو: روسيا تواصل حماية البنية المدنية في دونباس

موسكو-سانا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن القوات المسلحة الروسية تواصل حماية المنشآت والبنية التحتية المدنية في المناطق المحررة في دونباس من الاستهدافات الجوية لقوات نظام كييف.

ونقل موقع وزارة الدفاع الروسية الإلكتروني عن شويغو قوله خلال اجتماع في موسكو اليوم: “إن الجيش الروسي يشارك بنشاط في العمل على الحفاظ على حياة سلمية في المناطق والبلدات المحررة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وأوكرانيا كما يقوم البناؤون العسكريون في الأراضي المحررة بإصلاح البنية التحتية المدنية بسرعة ويجري تشييد المرافق الحيوية وإعادة بنائها بطريقة مخطط لها مسبقاً”.

ولفت شويغو خلال الاجتماع إلى “أنه في الشهر الماضي وحده تم إسقاط 34 طائرة أوكرانية وتم اعتراض 39 صاروخاً من طراز توتشكا و226 قذيفة من راجمات صواريخ متعددة بما فيها أنظمة أجنبية الصنع ما أنقذ الآلاف من المدنيين من الهلاك” موضحاً أن “الضربات التي شنتها القوات الروسية على منشآت عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية دمرت 33 مدفع هاوتزر إم 777 أمريكي الصنع وخمس قاذفات لأنظمة صواريخ هاربوون المضادة للسفن كما دمرت ستة أنظمة راجمات الصواريخ وأكثر من مئتي صاروخ من نوع هايمارز المتعدد”.

وبين شويغو أنه خلال الأسبوعين الماضيين فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 396 من أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات جافيلين وإنلو و125 من أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات من طراز (ستينغر).

وكانت وزارة الدفاع الروسية قررت عقد المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الفاشية حيث أعربت نحو 50 وزارة دفاعية أجنبية عن رغبتها في زيارة المنتدى العسكري التقني الدولي (أرمي) بينما تخطط نحو ألف وخمسمئة مؤسسة ومنظمة بما فيها أجنبية لتقديم عينات من منتجاتها.

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