بازار (من إيدن أحلى) بالكورنيش البحري في طرطوس

طرطوس-سانا

أعمال يدوية تنوعت ما بين الحلويات المنزلية والكروشيه والإكسسوارات مع أشغال الخرز والرسم وفن الأورغانو قدمتها 20 فتاة وشابة في بازار “من إيدن أحلى” الذي أقيم اليوم في صالة مطعم الخواجا على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

وقالت منظمة البازار نجوى يونس في تصريح لـ سانا إن الهدف من إقامته تعليم الفتيات والشباب استثمار الوقت بشكل إيجابي بعمل فعال منتج لهم ولمجتمعهم والاهتمام بالطاقات والمواهب الشابة ودعمها.

واعتبرت داليا المقدم المشاركة بصناعة حلويات منزلية أن دراستها الثانوية لم تمنعها من تحضير بعض الحلويات للمشاركة في البازار كونها من الأعمال المحببة لديها بينما رأت شقيقتها فادية طالبة هندسة الديكور أن غايتها من المشاركة بمشغولات الكروشيه والإكسسوار تعريف زواره بتلك الأعمال التي أتقنتها منذ نحو سنتين وتسوق بعضاً منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجدت طالبة الصف السادس سهى بغدادي أن حبها للرسم كان وراء تعلم أصوله وأدواته الفنية لتقدم في هذا البازار ما يقارب 6 لوحات استوحتها من الطبيعة بالألوان المائية والإكريليك.

سيدرا غزال تعلمت مهنة صناعة الشمع وإدخال الألوان والروائح العطرية المناسبة لكل شكل لتقدم أشكالاً مختلفة وجديدة بمشاركتها الثانية في البازار.

وأشارت المهندسة ميرنا يوسف إلى تعليمها عددا من الشباب والشابات على فن لف الورق لأنها حرفة متميزة وتتطلب الدقة والتأني ويوضح جود إبراهيم أحد المشاركين ممن علمتهم أصول تلك الحرفة أن هذا الفن يعطي الثقة بالنفس وينمي التفكير الذهني والإبداعي لمتعلميه.

فاطمة حسين

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