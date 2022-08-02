إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة شرق نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عشرات الفلسطينيين اليوم من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة التي خرجت تنديداً بجرائم الاحتلال ومستوطنيه ما أدى إلى إصابة 22 بجروح و75 آخرين بحالات اختناق.

وأصيب أربعة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل ستة عشر آخرون خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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