بتكلفة تقديرية 24 مليار ليرة.. منح إجازة استثمار لمشروع سياحي بريف دمشق

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار لثاني مشروع سياحي “ثلاث نجوم” في منطقة حميرات سرغايا بمحافظة ريف دمشق وذلك وفق أحكام القانون 18 لعام 2021.

ووفق مدير هيئة الاستثمار السورية مدين دياب فإن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ نحو 24 مليار ليرة ومن المتوقع أن يؤمن 125 فرصة عمل.

وحول المشروع أوضح دياب لمندوبة سانا أن الموقع يتمتع بطبيعة جبلية رائعة ويطل على وادي الزبداني وعين حور وتبلغ مساحة الأرض المراد إنشاء المشروع عليها حوالي 18 دونماً وتحتوي على فندق بتصميم مبتكر ومسبح بالإضافة إلى كتلة المطعم كما يحتوي الموقع على مناطق خضراء ومسطحات مائية وملاعب أطفال وممرات ومواقف للسيارات.

وكانت هيئة الاستثمار منحت في السادس والعشرين من الشهر الماضي إجازة استثمار لأول مشروع سياحي من مستوى أربع نجوم في منطقة الهيشة العقارية بمحافظة طرطوس بتكلفة تقديرية 48 مليار ليرة سورية حيث يؤمن المشروع 158 فرصة عمل.

وبذلك بلغ عدد إجازات الاستثمار الممنوحة من الهيئة وفق قانون الاستثمار الجديد 37 إجازة بتكلفة تقديرية تصل إلى 1452 مليار ليرة ومن المتوقع أن تحقق 3566 فرصة عمل جديدة.

منار ديب

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