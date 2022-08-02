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الخارجية الصينية: زيارة بيلوسي إلى تايوان تقوض السلام والاستقرار في المنطقة وسنرد عليها باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحماية سيادتنا

2022-08-02

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بازار (من إيدن أحلى) في طرطوس

تصوير: حاتم موسى

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