بمشاركة شبابية… الغرفة الفتية الدولية بحمص تطلق حملة (إرث حمص)

حمص-سانا

بمشاركة شبابية واسعة أطلقت الغرفة الفتية الدولية بحمص قبل أيام حملة (إرث حمص) وتهدف إلى اكتشاف تراث مدينة حمص من خلال تنفيذ 3 مشاريع.

الدكتورة لجين مشرف منسقة المشروع أشارت لنشرة سانا الشبابية إلى أن الغرفة الفتية الدولية أطلقت حملة (إرث حمص) ضمن القطاع الدولي لأن محافظة حمص تمتلك تراثاً عريقاً وتاريخاً مهماً وبالتالي سيتم اكتشاف تراث هذه المدينة ضمن الحملة عبر 3 مشاريع.

وتابعت: المشروع الأول (كنوز العدية) يتضمن جولات في الأماكن الأثرية وفعاليات في نقطة نهاية الجولة تشمل أكلة شعبية مع واحدة من الفنون التراثية كالعزف على العود والقانون أو عراضة أو مولوية أو حكواتي مبينة أن أول جولة انطلقت من جامع سيدي خالد ثم الجامع النوري الكبير وسوق القيصيرية واختتمت بالحمام العثماني بعراضة حمصية مع الأغاني التراثية القديمة والحلاوة الخبزية الحمصية وحلاوة الجبن بحضور نحو 100 شخص.

أما المشروع الثاني بحسب مشرف فهو (موسوعة التراث) ويتضمن جمع تراث المدينة وأرشفته عبر الصور والفيديوهات والكتب والتواصل مع الجمعيات المختصة بالتراث وهواة التصوير وجمع الصور للأماكن الأثرية.

ويهدف المشروع الثالث وفق مشرف والذي يحمل اسم (مملكة قطنا لؤلؤة العاصي) إلى تسليط الضوء على مملكة أثرية تقع على بعد 18 كم من مدينة حمص في تل المشرفة الأثري تدعى قطنا تعود إلى عصر البرونز 2700 قبل الميلاد حيث ستقام مسابقة لتصوير أفلام قصيرة عنها وورشة حول تاريخ المنطقة لخريجي السياحة والتاريخ والمهتمين كما سيتم توجيه رحلات إلى المنطقة.

وأكدت مشرف أن الحملة تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على سياحة مستدامة من شأنها خلق فرص عمل وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية وصون التراث الثقافي والطبيعي العالمي.

من جهتهم عبر عدد من الشباب المشاركين بالحملة عن أهميتها في تعريفهم بالأماكن الأثرية ضمن مدينتهم وذلك بشكل علمي مدروس وممتع في آن واحد.

صبا خيربك

نشرة سانا الثقافية

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