مبادرة تعليمية مجانية لمجموعة شباب من جرمانا موجهة لطلاب التعليم الأساسي

ريف دمشق-سانا

أطلقت مجموعة من الشباب العاملين في تدريس الطلاب ضمن مركز الشام التعليمي بجرمانا مبادرة تطوعية مجانية هدفها مساعدة وتقوية طلاب مرحلة التعليم الأساسي في بعض المواد استعداداً للعودة الى المدرسة مع بداية العام الدراسي الجديد2022 2022-2023.

المبادرة غير الربحية هدفها حسب مديرة المركز ملك دبوس مساعدة الطلاب على التحصيل العلمي وتقويتهم في بعض المواد الأساسية وذلك عبر مجموعة من الأساتذة المتطوعين من ذوي الاختصاص منوهة بأهمية العمل التطوعي الذي يسهم في تعزيز شعور الانتماء والمسؤولية تجاه الوطن.

وأشارت دبوس خلال حديثها لنشرة سانا الشبابية إلى أن مهمتهم في المعهد تشمل تدريس أكثر من 60 طالباً وطالبة بشكل مجاني ويوميا خلال العطلة الصيفية لرفع مستواهم الدراسي في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغات العربية والفرنسية والإنكليزية.

وبينت أن المعهد يستقبل هذا العدد فقط ليتسنى لكل الطلاب التزود بالمعلومات ومعالجة الضعف في بعض المواد لافتة إلى أنها وبهدف تشجيع الطلاب على متابعة دروسهم خصصت لهم في اختتام كل دورة جوائز تشجيعية إلى جانب تنظيم رحلات ترفيهية.

وعن هدفها من إطلاق المبادرة أشارت دبوس إلى أنها وبسبب ظروف الحرب الإرهابية على سورية قررت الوقوف إلى جانب أبناء بلدها انطلاقاً من شعورها بالواجب الوطني والمسؤولية حيث حولت منزلها وعلى مدى سنوات إلى مكان لإطلاق عدة مبادرات إنسانية وتعليمية وصحية تطوعية شملت مختلف شرائح المجتمع وكل ذلك بشكل مجاني وضمن الإمكانات المتاحة.

واختتمت دبوس حديثها بالقول أطلقت مبادرتي بكرسي وطاولة ودفتر وقلم لمساعدة الطلاب في التعليم والإسهام بجزء ولو بسيط بإعادة إعمار سورية ودفعها للنهوض من جديد وادعو جيل الشباب إلى اتخاذ مبادرات مماثلة لنسهم جميعنا في بناء سورية.

بدوره الأستاذ الشاب المهندس أحمد العك أشار إلى أنه خصص جزءاً من وقته لتدريس الطلاب مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء وذلك لتعويض النقص الحاصل لديهم خاصة طلاب صفوف السابع والثامن وتحضيرهم لنيل شهادة التعليم الأساسي لافتاً إلى أهمية المبادرات الشبابية ذات الأثر التنموي للنهوض بالمجتمع.

مدرس اللغة العربية شوقي ابراهيم محمد أوضح أن مهمته تتضمن تعليم الطلاب قواعد اللغة العربية ومراجعة كتب الصفين السابع والثامن بهدف ترميم النقص الحاصل لديهم في المعلومات.

اليافعة غدير مكاوي وهي مهجرة من منطقة دوما بريف دمشق وتقيم حاليا في جرمانا أشارت إلى أن الانقطاع الطويل عن المدرسة أثناء الحرب ولد لديها ضعفا بمادتي الرياضيات واللغة العربية لذلك التحقت بالمعهد لتعوض هذا النقص موجهة الشكر لكادر المعهد الذي لم يبخل عليهم بأي معلومة.

ولفت الطالب عمار السلمان من الصف الثامن إلى أنه التحق بالمعهد لسد النقص لديه في مادة اللغة الفرنسية وليحقق التفوق في العام القادم فيما أوضح الطالب رئيف وسوف من الصف السابع أنه التحق بالمعهد لسبر معلوماته باللغة العربية وتعلم بعض قواعد وقوانين الرياضيات والفيزياء.

وتستعد الطالبة اليسار محمد لنيل شهادة التعليم الأساسي عبر الالتزام بحضور دروس المعهد مركزة على مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغتين العربية والإنكليزية منوهة بدور أساتذة المعهد في مساعدتهم على التحصيل العلمي مجاناً وتبسيط المعلومات أمامهم إلى جانب تقديم الدعم النفسي لهم ما يشكل دافعاً قوياً يحفزهم على الدراسة.

سكينة محمد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency