لتمكينهم إعلامياً.. جلسات تدريبية للصحفيين الشباب العاملين في فروع اتحاد الفلاحين بالمحافظات

دمشق-سانا

بهدف الارتقاء بالعمل الإعلامي للعاملين في المكاتب الفرعية للاتحاد العام للفلاحين في المحافظات نفذ معهد آذار المركزي للتثقيف الفلاحي بدمشق جلسات تدريبية لمجموعة من الإعلاميين الشباب من عدة محافظات بهدف إكسابهم الخبرات والمهارات الضرورية للعمل الصحفي.

الهدف من الجلسات التدريبية وفقاً لمدير المعهد باسم علي تدريب الصحفيين العاملين في المكاتب الإعلامية التابعة للاتحاد بالمحافظات على آلية تحرير الأخبار ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتعريف الفلاحين في عموم سورية بأبرز النشاطات الزراعية وفوائد المزروعات وآلية الزراعة والتسويق مبيناً أن تزويد الفلاحين بهذه المعلومات يسهم بتحسين

الإنتاج ويزيد من خبرة المشاركين ليكونوا أكثر تخصصاً في المجال الإعلامي.

وأوضح علي لنشرة سانا الشبابية أن عدد المشاركين بالجلسة بلغ 12 مشاركاً من أغلب المحافظات تم تزويدهم على مدار 5 أيام بمختلف المعلومات والمهارات الضرورية للعمل وخاصة أن المعلومات عبر الإعلام الالكتروني باتت تصل للفلاحين في أماكن عملهم.

بدورها المدربة ندى عجيب وهي أمين تحرير في الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أشارت إلى ضرورة تزويد المشاركين بمهارات الصياغة الصحيحة للخبر على وسائل التواصل الاجتماعي وطريقة عرض المنشورات وتغطية الأحداث الميدانية في محافظاتهم منوهة بتفاعل المشاركين خلال الجلسة العملية.

المتدرب الصحفي مهدي عبد الكريم من حماة لفت إلى أهمية هذه الجلسات للاطلاع على التجارب والخبرات لدى المدربين والاستفادة منها في صناعة الخبر وتصديره.

ورأى المتدرب الصحفي فارس سعيد من إدلب أن الهدف من المشاركة تطوير أداء الصفحات الإعلامية الموجهة للفلاحين والتركيز على المعلومات أو الحدث وآلية تصديره على مواقع التواصل الاجتماعي.

المتدربة مديرة المكتب الصحفي في اتحاد فلاحي طرطوس منى محمد أشارت إلى أن المعلومات التي حصلوا عليها غنية ومهمة حيث تم تدريبهم على طرق صياغة الخبر وتحريره وفق الأسس العلمية الصحيحة.

عبد الله عيسى العلي من دير الزور قال: “استفدنا من خبرات المدربين ومهاراتهم في صياغة الخبر لتطوير عملنا وزيادة خبراتنا الإعلامية” فيما أشارت زينب حميشو من اللاذقية إلى أن الإعلام الالكتروني اليوم أهم وسيلة لإيصال الخبر أو الحدث ومن الضرورة مواكبة العصر وتعلم صياغة الخبر لإيصال المعلومة الصحيحة للمتابعين والتفاعل معهم وتحقيق التكامل بين النص والصورة.

علاء شكر من حلب قال: “تعلمنا خلال الجلسة الأسس الصحيحة لكتابة الخبر ومبادئ تحريره وآلية إعداد التقارير الإخبارية الخاصة وتغطية النشاطات الفلاحية بالشكل الأنسب”.

سكينة محمد

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