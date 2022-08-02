( قامات السنديان ) عرض مسرحي في الحسكة احتفاء بعيد الجيش العربي السوري

الحسكة-سانا

على خشبة مسرح مدرج كلية الحقوق بمدينة الحسكة أقام فرع الاتحاد الوطني لطلبة سورية بالتعاون مع فرع جامعة الفرات ومديرية التربية العمل المسرحي “قامات السنديان” احتفاء بعيد الجيش العربي السوري.

العرض المسرحي الذي شارك فيه عدد من طلبة كلية الحقوق قدم ومضات بانورامية جسدت محطات البطولة التي خاضها الجيش العربي السوري في الماضي وحتى يومنا الحاضر واستبسال أبطاله في معارك الشرف ومقارعة الاحتلال وقوى الظلام والإرهاب متمسكين بنهجهم العقائدي وعنفوانهم الوطني في حماية الأرض والعرض من كل معتد.

مخرج العرض إسماعيل خلف بين في تصريح لمراسل سانا أن العرض هو نتاج ورشة عمل إعداد ممثل التي تم تنفيذها مؤخراً بالتعاون بين المسرح القومي واتحاد الطلبة حيث يصور العمل مسيرة البطولة التي رسخها الجيش العربي السوري منذ معركة ميسلون وإلى اليوم الحاضر عبر المرور بجوانب مشرقة بتاريخ جيشنا رمز المقاومة والكرامة والانتصار.

وأكدت عضو قيادة فرع الاتحاد الوطني للطلبة لورين عبد الله أن العمل رسالة محبة وفخر من طلبة المحافظة لجيشنا البطل الذي يسطر كل يوم أروع ملاحم الفداء والبطولة وأن شباب سورية هم سند لجيشهم ورديف أساسي وهم صامدون على أرض وطنهم ويشاركون أبناءه عملية البناء والإعمار.

نزار حسن

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