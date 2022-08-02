إيران.. ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 76 قتيلاً

طهران- سانا

أعلن رئيس منظمة إدارة الأزمات في إيران محمد حسن نامي أن السيول والفيضانات الأخيرة التي اجتاحت البلاد إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة أودت بحياة 76 شخصاً فيما لا يزال 16 آخرون في عداد المفقودين.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن نامي قوله اليوم: “إن الأمطار الأخيرة تسببت في الحاق أضرار ب 136 مدينة و 958 ناحية و 133 قضاء و 1344 قرية في البلاد” وكانت آخر حصيلة للسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق في إيران قبل أيام أفادت بمصرع 61 شخصاً و فقدان 32 آخرين.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency