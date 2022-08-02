بكين: واشنطن ستدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية

بكين-سانا

حذرت الصين الولايات المتحدة الامريكية اليوم من أنها ستواجه عواقب في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشو نيينغ خلال إحاطة إعلامية اليوم: “إن الجانب الأمريكي سيتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية”.

وهددت الصين في وقت سابق بأنها ستتخذ إجراءات حاسمة وفعالة وأن جيشها لن يقف مكتوف الأيدي في حال قررت بيلوسي زيارة تايوان.

من جهة أخرى أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الدعوة الموجهة إلى الصين للانضمام إلى بحث معاهدة جديدة للحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية “غير عادلة وغير منطقية”.

وقالت تشو نيينغ: “إن الترسانة النووية الصينية أقل بكثير من الترسانة النووية الأمريكية…وليس من العدل أو المنطق توجيه دعوة إلى الصين للانضمام إلى عملية نزع السلاح متعدد الجوانب في المرحلة الحالية” مشيرة إلى أنه بالرغم من ذلك لا تزال الصين تؤيد بشكل حيوي النظام الدولي لعدم الانتشار النووي.

كما أكدت الدبلوماسية الصينية استعداد بلادها لمواصلة الحفاظ على الاتصالات الوثيقة مع كل الأطراف فيما يخص مسائل الحد من الأسلحة.

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