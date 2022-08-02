توزيع مساعدات للأسر المهجرة من رأس العين وريفها

الحسكة-سانا

وزعت جمعية سورية اليمامة الخيرية مساعدات للأسر المهجرة من مدينة رأس العين وريفها وتقيم في مركز مدينة الحسكة.

وبين عضو مجلس إدارة الجمعية اسماعيل طه لمراسل سانا أن عمليات التوزيع تضمنت سلات نظافة وتشمل 390 أسرة مهجرة من مدينة رأس العين وريفها وفق قاعدة البيانات المتفق عليها مع اللجنة الفرعية للإغاثة بهدف مساعدتهم وتخفيف الأعباء المادية عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

يشار إلى أن هذه هي المرة الخامسة التي توزع فيها جمعية سورية اليمامة الخيرية المساعدات على الأسر المهجرة من مدينة رأس العين وريفها.

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