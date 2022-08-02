تقديرات بإنتاج أكثر من خمسة آلاف طن من التفاح بالقنيطرة

القنيطرة-سانا

قدرت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي بالقنيطرة إنتاج أكثر من خمسة آلاف طن من التفاح للموسم الزراعي الحالي.

ووفقاً لمدير زراعة القنيطرة المهندس أحمد ديب فإن هذا الموسم شهد زيادة ملحوظة في إنتاج المحافظة من التفاح بعد أن بلغت كمية الإنتاج العام الفائت 4924 طناً.

ولفت مدير الزراعة خلال تصريح لـ سانا إلى دخول مساحات جديدة من الأراضي المزروعة بمناطق المحافظة بالتفاح في الخطة الزراعية وخاصة في قرى وبلدات الريف الشمالي مبيناً أن مساحة الأراضي المزروعة بالتفاح في القنيطرة بلغت 7200 دونم.

يشار إلى أن زراعة التفاح تتركز معظمها في القطاع الشمالي من المحافظة في قرى حضر وتجمع مزارع الأمل والحلس ونبع الفوار والكوم وخان أرنبة بينما تعود معظم الأشجار المزروعة لأنواع الستاركن والكولدن.

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