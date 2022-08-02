شولتس: زودنا كييف بأسلحة لم يحصل الجيش الألماني عليها بعد

برلين-سانا

أقر المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده زودت النظام الأوكراني بمختلف أنواع الأسلحة بينها أسلحة حديثة جداً لا يمتلكها الجيش الألماني نفسه.

ونقلت وكالة تاس عن شولتس قوله في مقابلة مع صحيفة (ذا غلوب أند ميل) الكندية: “قمنا بتزويدهم بجميع أنواع الأسلحة التي كانت لدينا من أنظمة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وألغام ومدافع وأطنان من الذخيرة إضافة إلى مساعدات أخرى.. والآن انتقلنا إلى أنظمة سلاح أكثر تعقيداً وتكلفة كمدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للطائرات ومحطات رادار مضادة للبطاريات” مشيراً إلى أن بعض هذه الأنظمة جديد لدرجة أنه تم إنتاجها بكميات صغيرة وبعضها لم يتم تسليمه بعد إلى القوات المسلحة الألمانية.

وأضاف شولتس إنه يتم في الوقت الراهن تدريب العسكريين الأوكرانيين على المعدات الجديدة والمتطورة جداً في عدة أماكن في ألمانيا.

وتواصل الولايات المتحدة والعديد من حلفائها الغربيين تأجيج وتصعيد الحرب في أوكرانيا من خلال مواصلة تزويد نظام كييف بأحدث المعدات العسكرية والأسلحة.

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