أكثر من 1500 طن تقديرات إنتاج ثمار التين بالسويداء

السويداء-سانا

قدرت مديرية الزراعة بالسويداء بشكل أولي إجمالي إنتاج المحافظة من ثمار التين للموسم الحالي بنحو 1519 طناً منها 1440 طناً زراعة بعلية والباقي مروية.

وأوضح مدير الزراعة المهندس أيهم حامد لمراسل سانا اليوم أن الإنتاج المقدر مقبول نسبياً ويتوزع بعدة مناطق بالمحافظة مبيناً أن زراعة شجرة التين مجدية اقتصاديا ولا تتطلب خدمات كثيرة قياسا بباقي الأشجار المثمرة فضلاً عن الاستفادة من ثمارها بتصنيع المربيات أو القيام بتجفيفها نظراً للقيمة المضافة المتحققة من ذلك.

ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بالتين في المحافظة 3070 دونماً وعدد الأشجار الكلي المزروعة فيها أكثر من 98 ألف شجرة يشكل المثمر منها أكثر من 93 ألف شجرة.

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