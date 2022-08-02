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درعا.. تنظيم 12 ضبطاً تموينياً

2022-08-02

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال اليومين الماضيين 12 ضبطاً تموينياً بحق اصحاب فعاليات مخالفة.

وبين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبدالله لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت محطة محروقات ببلدة خربة غزالة بسبب بيع مادة المازوت بسعر زائد وأصحاب مخابز خاصة في محجة 3  وجدل والنجيح والمسمية لمخالفات تتعلق بإنتاج خبز سيئ الصنع ونقص وزن والاخلال وعدم التقيد بمواعيد العمل.

وأضاف إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق صاحب سرفيس على خط درعا غباغب بسبب الامتناع عن تأدية خدمة استناداً إلى شكوى مواطن وثلاثة ضبوط بحق أصحاب محال سمانة في داعل وازرع وموثبين بسبب إبراز فواتير شراء غير نظامية ومحل ألبسة في حي المطار بمدينة درعا لمخالفة تتعلق بعدم وجود لوحة تبين حق المستهلك بالاستبدال والإعادة.

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