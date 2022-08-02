SCS-NET

الاحتلال الأمريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

2022-08-02

الحسكة-سانا

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات يضم صهاريج محملة بالنفط السوري المسروق من الجزيرة ونقلته إلى قواعدها شمال العراق.

وذكرت مصادر أهلية لمراسلة سانا أن رتلاً تابعاً لقوات الاحتلال الأمريكي يضم 31 آلية منها صهاريج محملة بالنفط المسروق وشاحنات غادر فجر اليوم الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي باتجاه الأراضي العراقية يرافقه مدرعات عسكرية للاحتلال.

وتستمر قوات الاحتلال الأمريكي بنهب وسرقة الثروات السورية من حبوب ونفط وآثار وثروة حيوانية من الجزيرة السورية مستخدمة المعابر غير الشرعية التي أحدثتها لهذا الغرض بمساعدة ميليشيا “قسد” المرتبطة بها.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

الحسكة.. هجوم بالقذائف الصاروخية يستهدف قاعدة للاحتلال الأمريكي في الشدادي

الحسكة-سانا استهدفت عدة قذائف صاروخية قاعدة الاحتلال الأمريكي غير الشرعية في مدينة الشدادي

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved