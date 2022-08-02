في ختام بطولة الجيش السابعة لقفز الحواجز .. اية حمشو بطلة للجائزة الكبرى

ريف دمشق-سانا

توجت الفارسة آية حمشو بلقب الجائزة الكبرى لبطولة الجيش السابعة لفروسية قفز الحواجز التي اختتمت منافساتها اليوم على أرض نادي الباسل بالديماس بريف دمشق .

وأحرزت الفارسة حمشو لقب الجائزة الكبرى بعد فوزها بالمركز الأول ضمن منافسات الفئة العليا “بيغ تور” لارتفاع 145 سم التي أقيمت منافساتها لشوطين غير متماثلين حيث أنهت مسلك الشوط الثاني بزمن 52ر53 ثانية دون أخطاء تاركة المركز الثاني للفارس هاني بدران بزمن 15ر58 ثانية بخطأ واحد وجاء الفارس ليث العلي بالمركز الثالث بزمن 30ر45 ثانية بأربعة أخطاء.

وفي الفئة المتوسطة “ميديوم تور” لارتفاع 130 سم جرت المنافسات على شوط وجولة ترجيحية يتأهل إليها نسبة ثلاثين بالمائة من الشوط الأول وفقا لأفضل النتائج المسجلة حيث ذهب اللقب للفارسة آية حمشو التي أنهت الجولة الترجيحية بزمن 53ر36 ثانية وجاءت الفارسة شام الأسد بالمركز الثاني بزمن 46ر38 ثانية تلاها الفارس غالي الزيبق بزمن 62ر52 ثانية.

لقب البطولة للفئة الصغرى “سمول تور” لارتفاع 120 سم التي أقيمت على شوطين الأول اصلي والثاني جولة تمايز للمتعادلين على المركز الأول دون أخطاء كان على موعد مع الفارسة شام الأسد التي انتزعت المركز الاول بهذه الفئة قاطعة المسلك بأسرع زمن وقدره 94ر32 ثانية وجاء الفارس هاني بدران بمركز الوصافة بزمن 30 ر39 ثانية تلته الفارسة ميرا الخولي بزمن 24 ر 41 ثانية .

وتم في ختام المباريات تتويج أبطال جميع الفئات بالبطولة وهم جواد الأحمد بفئة اما تور و شروق المصري بفئة ميني تور والحسن النقري بفئة الأطفال وتيم دياب بفئة التحضيري ونصار كحول بفئة المرور.

حضر المباريات النهائية وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف ووزير الصحة الدكتور حسن الغباش ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا ومدير إدارة الإعداد البدني والرياضة في الجيش والقوات المسلحة اللواء محسن العباس.

يذكر أن الفارس قتيبة الدغلي توج بلقب الفئة العليا “بيغ تور” في نسخة البطولة العام الماضي .

محمد الرحيل

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