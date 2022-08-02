فرقة ضاحية الأسد الموسيقية تحتفي بعيد الجيش في ثقافي المزة

دمشق-سانا

احتفلت براعم فرقة ضاحية الأسد الموسيقية بعيد الجيش العربي السوري على خشبة مسرح المركز الثقافي في المزة بأمسية موسيقية غنائية حملت عنوان “جيشنا أملنا” استطاعت خلالها براءة الطفولة أن تجسد لوحات غنائية وطنية متنوعة أثارت شعلة الحماس وسط حضور كبير من الجمهور المتفاعل.

برنامج الأمسية تنوع بأقسامه الثلاثة ليستهل كورال الفرقة الحفل بتقديم أغنية أمة خالدة تغنت بأمجاد سورية الأبية من كلمات تيسير الطحان وتلتها أغنية ترحيبية للأطفال وأهاليهم حملت عنوان جينا معكم وأغنية حماسية عاشت سورية وهي من كلمات الطحان وتغنى لأول مرة.

كما مجدت حناجر الأطفال بطولات بواسل الجيش وتضحياته التي قدمها دفاعا عن الوطن من خلال تقديم أغنية الجيش العربي السوري وتميز الحفل بتنوع في الأغاني والمعزوفات الوطنية.

وعن مشاركة الفرقة في هذا الحفل بين مدير فرقة ضاحية الأسد الموسيقية الدكتور جميل الطحان ان الفعالية هي عربون محبة ووفاء وتقدير لرجال الجيش العربي السوري من خلال الاحتفاء بعيدهم مشيرا إلى أن الفرقة قدمت كل القوالب الموسيقية والتي بدورها تشكل قوس قزح موسيقيا متكاملا.

وعبرت الطفلة سيدرا زينو عازفة الأورغ عن حبها لرجال الجيش العربي السوري وقالت: إنها جاءت لتشارك في الحفل كعربون محبة ووفاء لجيشنا الباسل.

أما الطفلة لامار زينو وهي مغنية في الكورال فقالت: إنها جاءت مع أهلها لتحتفي بعيد الجيش العربي السوري متوجهة بالشكر لجيش الوطن وقائده.

بدورها عبرت اليافعة ريما الجندي وهي مشاركة في الفرقة منذ 3 سنوات عن عميق محبتها للجيش العربي السوري.

هادي عمران

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