بمناسبة عيد الجيش.. فعالية رياضية لطلبة سورية في مصر

القاهرة-سانا

فاز فريق طلبة سورية على طلبة مصر بسبعة أهداف مقابل ستة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب السلام الرياضي في العاصمة المصرية القاهرة.

وجاءت هذه المباراة ضمن فعالية نظمها الاتحاد الوطني لطلبة سورية فرع مصر بمشاركة عدد من الطلاب السوريين الدارسين في مصر وعدد من الطلاب المصريين بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس الجيش العربي السوري.

وعبر طلبة سورية عقب مشاركتهم في الفعالية الرياضية تحت شعار”الوفاء لجيشنا العربي السوري الذي يعزف سيمفونية النصر ويكتب التاريخ” عن عمق وفائهم للجيش العربي السوري متمنين له دوام الانتصار على جميع قوى الشر المعادية لوحدة سورية واستقلالها وآملين بتحرير جميع ربوع سورية من رجس الإرهاب وداعميه.

وقال الدكتور عبد الله الجنيد رئيس فرع مصر بالاتحاد الوطني لطلبة سورية: “نحن الطلبة السوريين الدارسين في مصر نهنئ أبطال جيشنا العربي السوري في عيدهم وننحني أمام هاماتهم الأبية ونحيي فيهم مكامن الشجاعة والكبرياء” منوهاً بتضحيات الجيش العربي السوري في سبيل عزة الوطن وكرامته.

وأضاف الجنيد: نعاهد أبطال الجيش العربي السوري دائماً بأن نبقى جنوداً أوفياء معهم وإلى جانبهم تحت قيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في خندق واحد لمحاربة الفكر الإرهابي الظلامي وتحرير وطننا الغالي من رجس كل معتد وحاقد.

بدوره قال معلا إبراهيم رئيس مكتب النشاط الرياضي والرحلات في الاتحاد بتصريح مماثل: “في الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس جيشنا العربي السوري تمضي سورية وبخطى واثقة على طريق النصر بفضل بسالة جيشنا الأبي وبطولاته في تقويض دعائم الإرهاب وتحطيم أحلام أسياده وداعميه وبفضل صمود شعبنا الأبي وتضحياته وحكمة قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد وقدرته على الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمن والسلم”.

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