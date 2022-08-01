عبد اللهيان يؤكد استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق نووي جيد ومستدام

طهران-سانا

جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أن بلاده جادة في التوصل إلى اتفاق نووي جيد ومتقن ومستدام خلال مفاوضات إحياء الاتفاق النووي في فيينا.

وقال عبد اللهيان في تصريح اليوم: “إذا كان الجانب الأمريكي واقعياً ولديه المرونة والإرادة اللازمة في المفاوضات التي من الممكن أن تنعقد فلن يكون الوصول إلى اتفاق مستحيلاً ” مشدداً على ضرورة مراعاة الخطوط الحمراء بالكامل لبلاده في الاتفاقية القادمة لضمان حقوق الشعب الإيراني.

وأشار عبد اللهيان إلى أن بلاده تدرس اقتراح مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة والتي تضمنت مواقف مختلف أطراف التفاوض.

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية على باقري كنى أكد أمس استعداد بلاده لحسم ملف المفاوضات النووية مع الدول الغربية خلال فترة قصيرة في حال توافر الإرادة ذاتها عند الطرف الآخر.

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