كمالوندي يعلن تشغيل وحقن الغاز في أجهزة الطرد المركزي

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي تشغيل وحقن الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي وذلك في سياق تطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

وقال كمالوندي في تصريح له: إنه “تم اتخاذ العديد من الخطوات فيما يتعلق بالوصول إلى ألف جهاز طرد مركزي من الجيل السادس وهو ما طلبه مجلس الشورى” مشيراً إلى أن أجهزة الطرد المركزي هي متطورة من الجيل الأول والجيل السادس.

وأضاف كمالوندي “هذا العمل يأتي تماشياً مع تطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني وأيضاً مع الوصول إلى الحد الأدنى لحاجة البلاد للتخصيب البالغ 190 ألف سو/وحدة فصل/” موضحا أنه تم إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا الإجراء.

وكان مساعد الرئيس الإيراني رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أعلن في وقت سابق اليوم أن بلاده تمتلك القدرة التقنية لصنع قنبلة ذرية لكن مثل هذه الخطوة ليست مدرجة على جدول أعمالها.

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