53 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 53 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر بغرفة العمليات قوله في بيان اليوم: “من بين خروقات العدوان تحليق طائرات تجسسية في أجواء حيس و24 خرقاً بقصف مدفعي و19 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة”.

ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية عام 2018 إلا أن قوى النظام السعودي ومرتزقته يواصلون بشكل مستمر انتهاك هذا الاتفاق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency