فعاليتان مصرية ولبنانية: الجيش العربي السوري فخر الأمة العربية

القاهرة-بيروت-سانا

أكد وكيل جهاز الاستخبارات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد أن الجيش العربي السوري فخر الأمة العربية وجزء أصيل من استراتيجية الدفاع العربي منوها بتضحياته الجسام التي قدمها في سبيل حرية الوطن ووحدته ودفاعا عن الشعب ومؤسسات الدولة.

وقال اللواء رشاد في تصريح خاص لمراسل سانا بالقاهرة بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لعيد الجيش العربي السوري أن “الجيش العربي السوري جزء أصيل من استراتيجية الدفاع العربي ورفيق حقيقي للجيش المصري حيث حاربا العدو الاسرائيلي في حرب تشرين التحريرية ودافعا عن السيادة والحق وحققا الانتصارات العسكرية” مشيرا إلى أن الجيش العربي السوري يعتبر من الجيوش التي لها قدر عال من التميز والكفاءة والعقيدة القتالية المرتفعة وحب الوطن.

وأضاف اللواء رشاد أنه في ظل الاستقرار الذي تعيشه سورية اليوم مقارنة بالأعوام الأولى من الأزمة فإن الجيش العربي السوري سيكون العامل الأساسي لتحرير كل الأراضي السورية الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي والتركي والصهيوني لافتا إلى الانتصارات التي حققها الجيش العربي السوري في مواجهة المؤامرات الكونية بفضل صموده وبسالته مقدما للعالم أجمع معاني الوطنية والفداء والانتماء.

وفي لبنان أكد نائب رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي وائل الحسنية أن الجيش العربي السوري سطر أروع صور التضحية والفداء في حربه على الإرهاب ودفاعه عن وحدة واستقلال سورية قائلا في بيان بمناسبة تأسيس الجيشين العربي السوري واللبناني إن “الجيشين يزدادان تمسكا بعقيدتهما القتالية المقاومة في مواجهة أعداء الأمة حيث أكدا على امتداد السنوات أنهما أهل لتحمل المسؤوليات الوطنية والقومية في مواجهة الإحتلال والإرهاب”.

وأضاف الحسنية: في ظل كل التحديات والأخطار ترسخت صحة الخيارات الإستراتيجية التي أرست ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة فأمست هذه الأقاليم الثلاثة عصب الانتصار الذي يتحقق يوما بعد يوم على الاحتلال والإرهاب ومشاريع التفتيت والتقسيم الإستعمارية.