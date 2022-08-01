بوتين: من حق جميع الدول الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية

موسكو- سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن جميع الدول الملتزمة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لها الحق في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية دون أي شروط مشيرا إلى أن بلاده على استعداد لتقديم خبراتها لدول العالم في هذا المجال.

ونقلت وكالة نوفستي الروسية عن بوتين قوله خلال مؤتمر معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية اليوم إن روسيا بصفتها عضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية تلتزم بنص وروح المعاهدة كما أوفت بالتزاماتها كاملة بموجب الاتفاقات الثنائية مع الولايات المتحدة حول الحد من الأسلحة النووية لافتاً إلى أن بلاده تدافع عن الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة لجميع أعضاء المجتمع الدولي .

وأضاف بوتين على مدى أكثر من نصف قرن أصبحت المعاهدة أحد العناصر الرئيسية للنظام الدولي للأمن والاستقرار الاستراتيجي مشيرا إلى أن الالتزامات التي تتوخاها المعاهدة في مجالات عدم الانتشار ونزع السلاح والاستخدام السلمي للطاقة النووية تلبي بالكامل مصالح جميع الدول النووية وغير النووية.

وأكد بوتين أنه لا يوجد منتصر في أي حرب نووية مشدداً في هذا الصدد على ضرورة منع إطلاق عنانها.

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