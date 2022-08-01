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تعادل تشرين مع الوحدة والوثبة مع الفتوة في ذهاب ربع نهائي كأس الجمهورية

2022-08-01

دمشق-اللاذقية-سانا

تعادل تشرين مع الوحدة اليوم بهدف لمثله في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الجمهورية لكرة القدم.

ففي المباراة التي جرت على أرض ملعب الباسل بمدينة اللاذقية تعادل تشرين مع الوحدة حيث سجل لتشرين محمد مالطا في الدقيقة الـ 7 بينما سجل للوحدة فراس أكريم في الدقيقة 12.

كما تعادل في الدور ذاته الفتوة مع الوثبة سلباً في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الفيحاء بدمشق.

ويقام إياب ربع النهائي يوم الجمعة القادم فيلتقي الوثبة مع الفتوة على الملعب البلدي في حمص بينما يواجه الوحدة منافسه تشرين على أرض ملعب الجلاء بدمشق.

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مباراة تشرين مع الوحدة:

مباراة الفتوة مع الوثبة:

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