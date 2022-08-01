بواسل الفرقة 17 في ذكرى عيد الجيش: سنواصل الذود عن حياض الوطن حتى تحرير كامل ترابه

دير الزور-سانا

سبعة وسبعون عاماً ولا يزال رجال الجيش العربي السوري الميامين المدافعون عن الكرامة والأرض جبالاً راسخة في الذود عن حياض الوطن الذي يزهو بانتصاراتهم وبطولاتهم.

وبمناسبة عيدهم الذي يصادف في الأول من شهر آب من كل عام وجه عدد من رجال الجيش العربي السوري في الفرقة 17 بدير الزور التهنئة للوطن وقائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدين أنهم سيبقون الحصن المتين في الدفاع عن الوطن حتى تحرير كامل تراب سورية من المحتلين وعملائهم الإرهابيين.

وفي تصريحات لمراسل سانا أشار المقاتل معمر العلي إلى أن رجال الجيش العربي السوري وهم ماضون في الدفاع عن وحدة وسيادة سورية يباركون لأنفسهم وللشعب السوري بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش ويعاهدون أبناء الوطن بأنهم سيبقون الجنود الأوفياء المدافعين عن ترابه ضد الإرهابيين وداعميهم حتى تحقيق الانتصار والأمن والاستقرار.

من ميادين دير الزور مدينة النصر والصمود جدد المقاتلون جاسم الحميدي ومحمد الهجيج ومحمد عبد الحليم العهد باسم رفاقهم على أنهم سائرون على درب الشهداء الذين أناروا لهم الطريق في الدفاع عن سورية مؤكدين أنها ستظل عزيزة كريمة رغم كل حقد المتآمرين وستبقى على الدوام عصية على الأعداء الذين لم ولن يظفروا بحبة تراب من أرضها الطاهرة.

وأكد هؤلاء المقاتلون أن الجيش الذي انتصر في حرب تشرين التحريرية وكسر غطرسة العدو الصهيوني أنجب أجيالاً آمنت بهذا النهج وواصلت المسيرة على طريق الانتصارات والدفاع عن تراب الوطن في وجه المحتلين والمتخاذلين.

وبهذه المناسبة أيضاً وجه عدد من المواطنين من أبناء المحافظة التحية للجيش العربي السوري حيث قالت صباح الثلجي وهي زوجة شهيد وأم لخمسة شهداء عسكريين ومدنيين: في عيدهم نتوجه إلى كل رجال الجيش العربي السوري بتحية المحبة والفخار فهم الرجال المدافعون عن شرف وكرامة سورية شعبا وأرضاً.

وأوضح إبراهيم السلامة من أهالي المحافظة أن بطولات الجيش العربي السوري عبر التاريخ كانت الملهم لانتصارات عظيمة فهذا الجيش الذي نشأ على حب الوطن والانتماء للأرض سيبقى منتصرا وجميع أبناء سورية فخورون به.

ابراهيم الضلي

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