توزيع إصبعيات سمكية لـ 150 مربياً في مناطق مختلفة بريف دمشق

ريف دمشق-سانا

في إطار مشروع المزارع السمكية الأسرية وزعت مديرية الزراعة في محافظة ريف دمشق بالتنسيق مع دائرة التنمية الريفية والهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية اليوم إصبعيات من الأسماك للعديد من المربين في مناطق مختلفة بالمحافظة.

مدير الزراعة المهندس عرفان زيادة بين في تصريح لمراسلة سانا أن هذه المنح تضمنت توزيع إصبعيات من سمك الكارب لنحو 150 مربياً ممن يملكون أحواضاً صغيرة لتجميع المياه يتوزعون في مناطق قطنا وداريا ودوما والغوطة الشرقية وحران العواميد لافتاً إلى أن المنحة ستوزع على مرحلتين.

واعتبر زيادة أن هذه المنح تسهم في توفير الغذاء المتوازن للأسر الريفية والتعويض عن النقص الحاصل لديها نتيجة الوضع الاقتصادي وغلاء الأسعار وتحقق لها دخلاً اقتصادياً إضافياً في حال التوسع فيها.

وأشار زيادة إلى أنه تم تنفيذ تمرين عملي من قبل المعنيين ضمن أحد أحواض المربين على طريقة التربية وتمت الإجابة عن جميع تساؤلات المزارعين.

سفيرة إسماعيل

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