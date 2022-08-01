دورة تدريبية للمقيمين العقاريين والمتدربين حول أسس التقييم العقاري وآلياته

دمشق-سانا

بدأت هيئة الإشراف على التمويل العقاري بالتعاون مع نقابة المهندسين اليوم دورة تدريبية لتدريب المقيمين العقاريين المرخصين أصولاً والمتدربين لديهم حول أسس التقييم العقاري وطرقه وآلياته وذلك في نقابة المهندسين المركزية بدمشق.

وعقب انعقاد أولى جلسات الدورة التي تستمر أربعة أيام أوضحت مدير عام الهيئة انتصار الياسين في تصريح لمراسل سانا أن الدورة تستهدف تدريب 65 شخصاً من الحاصلين على شهادة تقييم عقاري أو الراغبين بالحصول على شهادة خبرة بهذا المجال لرفع مستوى خبراء التقييم العقاري والارتقاء بهذه المهنة في سوق التطوير والتمويل العقاري مشيرة إلى استمرار الدورات بهذا الشأن في كل فروعها بالمحافظات.

ويبلغ عدد خبراء التقييم العقاري العاملين في الأسواق العقارية بالمحافظات الحاصلين على شهادة خبرة من هيئة الإشراف على التمويل العقاري نحو 450 خبيراً وفقاً لما أوضحته الياسين مشيرة إلى أن الدورات التدريبية يشرف عليها أساتذة مختصون بالتطوير والتمويل العقاري لتعريف المتدربين بالتشريعات الناظمة لعمل خبراء التقييم وطرقه ومعاييره وأخلاقيات المهنة وكيفية إعداد تقرير التقييم.

من جهته أشار أمين سر نقابة المهندسين المركزية المهندس خضر الصالح إلى أن النقابة تقيم سنوياً بالتعاون مع هيئة الاشراف على التمويل العقاري دورات تدريب عقاري في كل فروعها مؤكداً الحاجة في المرحلة الحالية لخبراء في عملية تقييم قيمة العقارات الحقيقية سواء كانت سكنية أو تجارية أو زراعية.

يذكر أنه بناء على القانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لمهنة الخبير العقاري لا تجوز ممارسة مهنة التقييم العقاري إلا لمن حصل على رخصة من الهيئة ومقيد اسمه بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري لديها.

وسيم العدوي

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