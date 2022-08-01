مزادان لبيع متروكات لدى أمانتي جمارك اللاذقية وحلب الشهر الجاري

دمشق-سانا

أعلنت مديرية جمارك اللاذقية عن مزاد علني لبيع متروكات مضى عليها مدة الحفظ القانونية لدى أمانة جمارك اللاذقية وذلك يوم الأربعاء الـ 10 من آب الجاري.

ووفقاً لبيان المديرية تلقت سانا نسخة منه اليوم فإن المزاد العلني سيجري الساعة الـ 11 في مقرها حيث يمكن للراغبين بالاشتراك بهذا المزاد الحضور إلى المديرية مصطحبين أوراقاً ثبوتية تتضمن طلب اشتراك بالمزاد ملصقاً عليه طابعاً قانونياً وصورة عن البطاقة الشخصية ووثيقة لا حكم عليه وسجلاً تجارياً أو صناعياً حديثاً ومصدقاً أصولاً.

كما يتوجب على المتقدم للمزاد دفع مبلغ التأمينات المتوجبة عليه بموجب إشعار مصرفي لكل بضاعة يرغب بشرائها على ألا يكون محروماً من الاشتراك بالمزادات العلنية أو التعاقد مع الدولة أو عليه أي التزام تجاه إدارة الجمارك غير منجز حتى تاريخه.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح أمين جمارك اللاذقية مهند عجيل أن المتروكات موضوع المزاد العلني تتضمن “أقمشة وجلوداً صناعية وخيوطاً مختلفة ولواصق سيراميك وقطع تبديل مستعملة للسيارات وقطع تبديل أفران منزلية وغير ذلك”.

ولفت عجيل إلى أن الأمانة ستجري عدداً من المزادات لاحقاً على المحجوزات والبضائع المتروكة الموجودة في مستودعاتها بما يسهم في تحقيق عوائد وإيرادات إضافية للخزينة العامة.

وفي سياق متصل أعلنت مديرية جمارك حلب عن مزاد علني مماثل لبيع بضائع موجودة في مستودعات أمانة جمارك حلب وذلك في الساعة 12 ظهراً أيام 22 و23 و24 الشهر الجاري على أن يصطحب الراغب بالاشتراك في المزاد ذات الأوراق الثبوتية مع منح ميزة تفضيلية للجهات العامة المشاركة بالمزاد بمقدار 15 بالمئة من أعلى سعر يتم التوصل إليه.

وفي تصريح لسانا أوضح مدير جمارك حلب حافظ قاسم أن البضائع المحجوزة الداخلة في المزاد المعلن عنه تتضمن (أقمشة مصنرة ومفروشات وخيوط متنوعة وحاويات بلاستيكية ومعدنية مختلفة الأشكال) مؤكداً أن بإمكان الراغبين بالاشتراك بالمزاد معاينة البضائع المذكورة يومي 17 و18 الشهر الجاري علماً أنه سيكون هناك عدد من المزادات المماثلة في الأشهر القادمة.

وسيم العدوي

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