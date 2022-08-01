مدير منتدى الزراعة العربي: محطة بحوث ازرع مستوى علمي رائد بتطوير البرامج البحثية في الأصول الوراثية

درعا-سانا

في إطار علاقات التعاون بين منظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) ومنتدى الزراعة العربي بهدف التنسيق في الشأن الزراعي العربي وتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي قام مدير المنتدى المهندس عوني الكلوب وعدد من الباحثين العرب العاملين في (أكساد) بجولة اطلاعية على محطة بحوث ازرع التابعة للمركز في محافظة درعا.

واطلع المهندس الكلوب من خلال العروض التي قدمها عدد من مديري أكساد وخبرائه وباحثيه على مهام المحطة والبرامج البحثية المنفذة فيها في المجالين النباتي والحيواني وتأهيل الكوادر الفنية في مركز التدريب المجهز ضمنها بكافة أدوات التدريب الحديثة والعصرية إضافة للإقامة المريحة والمناسبة التي توفر الجو المناسب للبحث والمتابعة.

وجال المهندس الكلوب على مخابر التلقيح الاصطناعي ونقل الأجنة التي تزود الدول العربية بعشرات الآلاف من قشات السائل المنوي المحسن للماعز الشامي والأغنام العواس والعديد من الرؤوس الحية لتطوير الثروة الحيوانية لديها وحقول تجارب الكفاءة الإنتاجية العربية للقمح والشعير والتي تستنبط فيها أصناف محسنة حيث تم اعتماد أكثر من 83 صنفاً من القمح والشعير من هذين المحصولين الاستراتيجيين وترسل إلى الدول العربية لاعتمادها وحقول الأشجار المثمرة ومشاتل إنتاج غراس الزيتون والفستق الحلبي واللوز التي تزود الدول العربية أيضاً باحتياجاتها من العقل والغراس المحسنة.

وأعرب مدير المنتدى عن تقديره للمركز العربي أكساد لدوره الكبير كبيت خبرة عربي متميز تجلى في أبحاث المركز العلمية التطبيقية التي أسهمت في تطوير الزراعة العربية وتحقيق التنمية العربية المستدامة والأمن الغذائي والمائي العربي.

ونوه الكلوب بالمستوى العلمي والبحثي اللذين وصلت اليهما محطة بحوث ازرع النموذجية ودورها في تطوير البرامج البحثية في مجال الأصول الوراثية بشقيها الحيواني والنباتي وشتى المجالات التي تعمل بها.

ولفت الكلوب إلى دور محطة ازرع في تأهيل الكوادر الفنية العربية ورفع مستواها العلمي وإعدادها بشكل مهني وعملي لتكون فعالة في أماكن عملها الإنتاجي والبحثي والتنموي في سورية والدول العربية.

مهران معلا

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency