الخارجية الألمانية تنفي وقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس

برلين-سانا

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورغير وجود قرارات في الاتحاد الأوروبي بوقف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بورغير قوله تعقيباً على مبادرة إستونيا بهذا الشأن: في الوقت الحالي لا توجد قرارات على مستوى الاتحاد الأوروبي من شأنها أن تجعل من الممكن إلغاء إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس.

يذكر أن أورماس رينسلو وزير خارجية إستونيا أعلن في وقت سابق أن بلاده ستقوم بإعداد مقترح لوقف دخول المواطنين الروس إلى أوروبا بشكل عام مشيراً إلى توقف إستونيا عن إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين الروس لكنهم يواصلون الوصول إلى البلاد باستخدام تأشيرات شنغن التي تم الحصول عليها في الدول الأخرى.

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