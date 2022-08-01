بوتين: الغرب رمى بمبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات

موسكو-سانا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب رمى بكل مبادئ منظمة التجارة العالمية في سلة المهملات عندما فرض عقوباته على روسيا.

وقال بوتين في اجتماع حكومي لتطور قطاع التعدين الروسي اليوم: “إن تراجع رفاهية وجودة حياة المواطنين العاديين في أوروبا لا يهم السياسيين هناك كما لا يهمهم الالتزام بمبادئ منظمة التجارة العالمية التي تم إلقاؤها في سلة المهملات”.

وأشار بوتين إلى أن الغرب فرض عقوبات على شركات التعدين الروسية حيث توجد حالياً قيود للعمل في الأسواق الخارجية فضلاً عن حظر شراء بعض المكونات الأجنبية لتصنيع بعض المنتجات في روسيا.

وشدد بوتين على أن الغرب لم يأخذ في الاعتبار العواقب المحتملة للقيود التي تم فرضها على روسيا بما في ذلك ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق العالمية وزيادة معدل التضخم في العالم.

ولفت بوتين إلى أن روسيا ستبقى دائماً مورداً مسؤولاً للمنتجات المعدنية للمشترين في الخارج.

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